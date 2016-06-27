Рева: В Украине накопительную пенсионную систему убил премьер-министр Янукович

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Давайте по-простому - когда можно накапливать? Когда есть избыток. Сегодня дефицит Пенсионного фонда 145 млрд грн, мы не можем оттуда что-то забрать для накопления. Значит, нужно брать с людей. Какая раскладка в отношении работающих, я вам уже сказал: их 16 млн, 10 млн платят ЕСВ, из этих десяти 4 млн получают минимальную зарплату. Что мы и у кого заберем? Опять же у тех 6 млн, которые честно платят и загоняем их к тем, кто и так прячется. При таких стартовых условиях вводить накопительную систему нецелесообразно", - подчеркнул Рева.

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По его мнению, нужно сначала создать условия для накопительной системы.

"Пусть заработная плата поднимется хотя бы в два-три раза. От того минимума, который у нас сегодня есть, это небольшая сумма. Тогда мы с людьми будем говорить, когда они получат какие-то деньги на руки", - заявил Рева в разговоре.

"Я не против накопительной системы, я же сам работал начальником управления с 2000 по 2005 год, когда как раз пенсионная реформа начиналась. Она так и не была завершена, и тогда как раз внедрялись новые принципы пенсионного обеспечения, трехуровневая система пропагандировалась. Вы знаете кто убил тогда накопительную систему? Премьер-министр Янукович, в 2004-м году, когда заявил, что все будут получать пенсию не ниже прожиточного минимума. В этот момент пенсионная система и пенсионная реформа погибли. Когда ввели в 2000-м году персонифицированные взносы, и каждый знал, что его пенсия зависит только от того, сколько он накопит, доходы Пенсионного фонда росли просто фантастически. В 2004-м году поставили точку, потому что Януковичу надо было идти в президенты и он заявил: «Не волнуйтесь, добавим». Добавили...", - подчеркнул Рева.