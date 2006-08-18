МВД поднимает ”расстрельные дела” преступной группировки ”Сейлем”

Специальная оперативно-следственная бригада Генеральной прокуратуры Украины и МВД, расследующая «расстрельные дела» середины 90-х годов, на следующей неделе намерена заняться деятельностью организованной преступной группировки "Сейлем".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ.

"С понедельника берутся за них (ОПГ "Сейлем" - УНИАН), - отметил Г.МОСКАЛЬ. - Я сегодня разговаривал с руководителем бригады, он готовит все материалы, потому что не может быть какого-то выборочного уничтожения только "Башмаков" (конкурировавшая с ОПГ "Сейлем" группировка - УНИАН)".

По данным Г.МОСКАЛЯ, для расследования преступной деятельности "сейлемовцев", Генпрокуратура дополнительно выделила спецбригаде следователей по особо важным делам.

Постпред Президента также сообщил, что сотрудники спецбригады, занимающейся расстрельными делами, проживают за пределами Крымской автономии. "Они живут не в Крыму, они сегодня работают в условиях, будем говорить, конспирации", - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, на счету ОПГ "Башмаки" (ряд лидеров которой на этой неделе МВД объявило в розыск) около 50 убийств, 8 похищений людей и другие преступления, совершенные на протяжении 1991-2005 годов.

Напомним, в 90-х годах две наиболее мощные организованные преступные группировки - "Башмаки" и "Сейлем" - вели между собой ожесточенную борьбу за раздел сфер криминального влияния на полуострове.