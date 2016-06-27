Ислямов ответил на обвинения РосСМИ в намерении устроить диверсию в Керченском проливе: "Не смотрите советских телеканалов"

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Что мы, дети, что ли? Какими тросами перекрывать, о чем вы говорите? Не смотрите советских телеканалов перед едой", – заявил Ислямов.

Он утверждает, что сам сюжет НТВ, в котором его обвинили в подготовке диверсии, не смотрел.

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В воскресенье в эфире российского телеканала НТВ вышел сюжет, в котором мужчина по имени Эрнест Аблязимов рассказал о своем участии в добровольческом батальоне крымских татар. Якобы Ислямов поручил батальону растянуть незаметные тросы поперек Керченского пролива, чтобы спровоцировать кораблекрушение.

"Диверсию", по рассказу персонажа сюжета, не удалось осуществить, так как судно, купленное Ислямовым для нужд батальона, вышло из строя.