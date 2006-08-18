Представитель Президента в АРК носит майку «Яке це щастя, що я Москаль» (фото)

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ иногда прогуливается в подаренной его закарпатскими друзьями майке с надписью «Яке це щастя, що я Москаль».

Об этом Г.МОСКАЛЬ сообщил в эксклюзивном интервью корреспонденту УНИАН.

Как рассказал Г.МОСКАЛЬ, «москальская» майка стала ответом его друзей из Закарпатья на знаменитые львовские майки с надписью «Дякую тобі, Боже, що я не москаль».

«Когда я был заместителем министра внутренних дел Украины в 1995 году, во время служебной командировки во Львове купил две футболки с надписью "Дякую тобі, Боже, що я не москаль", а вот сейчас мои закарпатские друзья сделали ответ львовским ультра-национал-патриотам - выпустили майку с надписью "Яке це щастя, що я Москаль" и подарили ее мне», - рассказал Постпред Президента.

Он также сообщил, что, прогуливаясь в «москальской» майке в Крыму, видел одобрительную реакцию на эту надпись у жителей автономии. А вот "антимоскальскую" майку с надписью «Дякую тобі, Боже, що я не москаль» Г.МОСКАЛЬ так ни разу и не надевал, поскольку она может вызвать отрицательную реакцию у крымской общественности. «Нет, эту майку не надевал, - смеясь, заявил представитель главы государства, - боюсь, что в Крыму побьют».