На Донетчине задержали 2 спецназовцев, которые в 2014 похитили и пытали мужчину, а труп выбросили в колодец

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, двое мужчин были задержаны вечером 23 июня, им сообщено о подозрении в убийстве.

Трагическое событие произошло еще в августе 2014 года. В Артемовском районе Донецкой области в колодце правоохранители нашли тело мужчины. Им оказался житель Краматорска.

Милиционеры начали поиски злоумышленников и спустя некоторое время было установлено, что к преступлению причастны сотрудники батальона патрульной службы милиции особого назначения «Артемовск» ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

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К расследованию уголовного преступления подключились следователи прокуратуры и установили, что в августе 2014 года двое милиционеров батальона «Артемовск», будучи вооруженными и одетыми в камуфлированная одежда, прибыли на одну из баз отдыха и с применением физического насилия и угроз похитили потерпевшего на его же автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. После похищения злоумышленники поместили мужчину в подвал, где издевались 5 суток. Почти через месяц тело погибшего нашли в колодце.

Сейчас двум сотрудникам батальона патрульной службы милиции особого назначения «Артемовск» ГУМВД Украины в Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Также следователями прокуратуры собираются доказательства причастности подозреваемых не только к угону, но и до убийства указанного мужчины.