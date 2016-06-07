Одесситка организовала разбойное нападение на ломбард, чтобы вернуть свое залоговое золото

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники полиции получили информацию о том, что местная жительница ищет людей, которые бы совершили разбойное нападение на ломбард в Суворовском районе города, в котором она работает.

По словам и.о. начальника Суворовского отдела полиции Сергея Иващенко, позднее выяснилось, что таким путем женщина решила вернуть собственные золотые украшения, которые ранее заложила и не имела возможности выкупить.

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Для разоблачения злоумышленницы и предотвращения совершения преступления, было принято решение инсценировать разбой. В качестве исполнителей привлекли работников уголовного розыска Суворовского отдела полиции.

«Правоохранители под видом потенциальных исполнителей вышли на заказчицу и через посредника предложили ей свои услуги. Женщина одобрила кандидатуры трех «соучастников» и предупредила, что помещение ломбарда оборудовано камерами видеонаблюдения, поэтому все должно происходить максимально правдоподобно, с применением насилия и угроз оружием», - сказал Иващенко.

Не догадываясь, что имеет дело с полицейскими, она подробно проинструктировала их. Согласно плану, нападение должно было произойти в конце мая в вечернее время в день, когда женщина будет на смене. Предполагалось, что примерно в 21:00 она выйдет на улицу курить. Это будет означать, что в ломбарде нет никого постороннего. Как только женщина зайдет в помещение, это и будет сигналом к началу действий.

Организатор также нарисовала схему помещения ломбарда, рассказала, где находится сейф и ключи от него. Кроме того, сообщила, что в кармане у нее будет лежать кнопка пульта вызова охраны, которую «налетчики» должны сразу же забрать.

В качестве вознаграждения злоумышленница пообещала «исполнителям» все ценности, которые они вынесут из ломбарда. Она же планировала забрать свое золото, а также 10 тыс. грн за организацию преступления.

Как отметили в полиции, следуя инструкциям, правоохранители инсценировали вооруженное разбойное нападение. В результате они «завладели» ювелирными изделиями на общую сумму почти 0,5 млн грн и деньгами в сумме 21 тыс. грн.

«Позже все украшения описали, они возвращены владельцам ломбарда, а на деньги суд наложил арест», - подчеркнул Иващенко.

Организатора правоохранители задержали через некоторое время - в одном из баров женщина встретилась с посредником и получила от него свое "вознаграждение" – 10 тыс. грн, которые полицейские предварительно обработали люминесцентным порошком. Как только помеченные деньги оказались в руках злоумышленницы, она была задержана сотрудниками полиции и прокуратуры.

«По данному факту начато уголовное производство. Задержанной сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст. 27 (виды соучастников) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей», - сказал Иващенко.

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.