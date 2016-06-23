Львовские таможенники нашли в грузовике тайник с 5000 пачек контрабандных сигарет
Украинец пытался перевезти в Польшу контрабандную партию сигарет.
Гражданин Украины направлялся в частную поездку в Польшу через пункт пропуска «Рава Русская» грузовым автомобилем с польской регистрацией. Для пересечения границы он избрал полосу движения «красный коридор», сообщает управление коммуникаций ГУ ДФС в Львовской области.
По результатам аналитической работы таможенники приняли решение о углубленный осмотр транспортного средства в специально оборудованном боксе с целью выявления товаров и предметов, скрытых от таможенного контроля.
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Во время совместного осмотра транспортного средства было обнаружено почти 5000 пачек сигарет, спрятанных в специально изготовленных хранилищах лафеты.
Так, гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Сигареты и прицеп изъяты. Дело направят в суд, который и определит наказание.