Львовские таможенники нашли в грузовике тайник с 5000 пачек контрабандных сигарет

Гражданин Украины направлялся в частную поездку в Польшу через пункт пропуска «Рава Русская» грузовым автомобилем с польской регистрацией. Для пересечения границы он избрал полосу движения «красный коридор», сообщает управление коммуникаций ГУ ДФС в Львовской области.

По результатам аналитической работы таможенники приняли решение о углубленный осмотр транспортного средства в специально оборудованном боксе с целью выявления товаров и предметов, скрытых от таможенного контроля.

Читайте такжеПо факту контрабанды сигарет служащими посольства Украины в Словакии начато уголовное производство

Во время совместного осмотра транспортного средства было обнаружено почти 5000 пачек сигарет, спрятанных в специально изготовленных хранилищах лафеты.

Так, гражданин Украины совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Сигареты и прицеп изъяты. Дело направят в суд, который и определит наказание.