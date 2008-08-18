На Черниговщине горит лес: МЧС подозревает военных

Причиной лесного пожара в Черниговской области могли стать стрельбы на военном полигоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, "есть предположение относительно обстоятельств возникновения пожара. Лес загорелся из-за стрельб, которые проводили военные на полигоне".

До сих пор в Козелецком районе Черниговской области продолжается гашение лесного пожара, возникшего 16 августа. Работники лесного хозяйства и военные осуществляют дежурство и окапывание очагов пожара на подступах к селу Косачевка. Всего на месте происшествия работают 1050 человек и 113 единиц техники.

Как сообщалось, 16 августа на территории Остерского военного лесхоза в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области в хвойном лесу возник пожар. Быстрому распространению огня способствовала сухая жаркая погода и ветер, в результате чего огонь охватил около 350 гектаров леса.

В соседнем селе Косачевка огонь полностью уничтожил 20 домов (10 из них - нежилые), в результате 16 человек остались без крыши над головой.