В больницах Измаила остаются 223 человека - мэр

Об этом на своей станице в Facebook сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

"По состоянию на 18.00 среды, 22 июня, в лечебных учреждениях Измаила пребывает 223 человека с симптомами кишечной инфекции (тошнота, рвота, расстройство стула). Из них 113 – дети, 110 – взрослые", - говорится в сообщении.

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По его словам, всего с начала вспышки кишечной инфекции в Измаиле были госпитализированы 565 человек.

"Все граждане, которые обратились за помощью сами, по нашей просьбе или были доставлены в больницу бригадами скорой помощи, обеспечены медпрепаратами и питьевой водой", - отметил Абрамченко.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения, ссылаясь на данные Госсанэпидемслужбы, проинформировали, что, по состоянию на 22 июня, из-за вспышки кишечной инфекции в Измаиле за медпомощью обратились 538 человек, из них 309 – дети. Эпидемиологи подчеркивают, что не следует рассчитывать на скорое окончание вспышки, так как от больных, а следовательно, и из окружающей среды, выделяются различные возбудители. К тому же жаркая погода способствует сохранению вирусов в окружающей среде.

19 июня мэр Измаила Абрамченко заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротовирусной и норовирусной инфекций, а также кишечная палочка. Это произошло из-за фекального загрязнения воды во время сильных ливней, которые прошли 14 июня.

Пострадавшие начали поступать в медучреждения с 16 июня.

21 июня в Минздраве проинформировали, что причиной массового отравления людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.