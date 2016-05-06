В Луганской области пограничники задержали участника бандформирования "Призрак"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, военнослужащие Госпогранслужбы и Национальной гвардии 5 апреля остановили на перекрестке дорог "Лисичанск - Горск - Новотошковка" в Луганской области автомобиль ВАЗ, в котором ехал подозреваемый.

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Во время проверки документов у гражданина Украины правоохранители обнаружили подделку паспорта, а именно несоответствие оттиска печати.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий в его мобильном телефоне найдены фото- и видеофайлы, подтверждающие его причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований.

"Гражданин подтвердил, что в 2014 году принимал активное участие в деятельности незаконных бандформирований и был водителем начальника разведки бригады "Призрак", - сказано в сообщении.

Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейшей проверки.

По данному факту направлено сообщение в полицию Луганской области по ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.