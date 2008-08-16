В Чернигове - крестный ход

16 августа в Чернигове состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 1020-летию Крещения Киевской Руси.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговском епархиальном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Состоится православный праздник с крестным ходом к месту крещения черниговцев", - сообщили в Управлении.

Начнется празднование с архиерейской Божественной литургии в Екатерининской церкви, которую отправит епископ Черниговский и Нежинский ИЛЛАРИОН.

Затем священники и верующие пройдут крестным ходом к урочищу и озеру Святому, где, по летописным упоминаниям, в Х веке состоялось крещение жителей Чернигова. Крестный ход пройдет с мощами св. апостола Андрея Первозванного, св. первомученика и архидиакона Стефана и св. Иоанна Тобольского (Максимовича).

Возле озера Святого пройдет молебен с освящением воды.