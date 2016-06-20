В Днепре появилась горячая линия для предпринимателей
Также для поддержки бизнеса в ОГА открыли офис Регионального совета предпринимателей. Работают группы по экспорту, частной медицине, инновациям и строительству.
На Днепропетровщине открыли горячую линию для предпринимателей. Об этом сообщили в ОГА, пишет местное издание 056.ua.
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Цель работы горячей линии – эффективная поддержка бизнеса, предоставление квалифицированных ответов на проблемные вопросы в следующих сферах:
- гражданское и хозяйственное право;
- юридическое сопровождение субъектов малого и среднего бизнеса;
- учет и налогообложение, составление финансовой отчетности;
- внешне-экономическая деятельность;
- организация хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях;
- коммерциализация инноваций.
Получить необходимую информацию по ведению бизнеса можно по телефону горячей линии (056)770-90-35. 742-83-42 с 10-00 до 16-00, или на e-mail RR.Businnes@dp.gov.ua.