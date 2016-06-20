Лидеры мирового православия собрались на Крите – без представителей РПЦ и еще трех церквей

Вселенский патриарх Варфоломей 19 июня с молитвы начал первый день недельного совета на греческом острове Крит, передает Радио Свобода.

«Этот великий и святой совет несет послание единства, это поможет избежать существующих разногласий», – сказал патриарх Варфоломей.

Несмотря на десятилетия подготовки, православные лидеры не смогли накануне встречи на Крите преодолеть противоречия.

Русская церковь, которая объединяет вместе с приходами в Украине около 300 млн человек, а также Грузинская, Болгарская церкви и базирующийся в Сирии Антиохийский патриархат бойкотируют Всеправославный собор.

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В заявлении, обнародованном 17 июня, патриарх Московский Кирилл выразил мнение, что религиозные лидеры, которые собрались на острове Крит, могли бы подготовить собрание с участием всех иерархов в более поздний срок.

На минувшей неделе Верховная Рада Украины приняла обращение к архиепископу Константинополя, вселенскому патриарху Варфоломею I (Первому) с призывом предоставить автокефалию православной церкви в Украине. В своем обращении депутаты призвали Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому в нарушение канонов Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату.