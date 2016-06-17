В Днепре появился водный патруль

Три катера и два береговых автопатруля будут охранять акваторию Днепра, Самары, Орели от Каменского (Днепродзержинск) к границе области, сообщает Громадське ТБ Дніпро.

Задачей водной полиции является патрулирование береговой линии Днепра и быстрое реагирование на правонарушения на воде.

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"В последнее время никто не боролся с браконьерами, с правонарушителями, мажорами на дорогих катерах, которые в пьяном виде создают опасность. Теперь появились ребята, которые будут давать отпор таким действиям. Конкурс был порядка трех человек на место", - заявил руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

За две недели работы было проверено около 112 человек, изъято более 2,5 тысяч метров сетей, 13 других средств рыболовства, выписано три штрафа за управление водным транспортом в нетрезвом состоянии, изъят водный транспорт.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Киевской области начал работу рыбный патруль.