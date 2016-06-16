В горсовете Ирпеня проходит обыск

20:35, 16 июня 2016
Общество
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Прокуратура Киевской области проводит обыск в рамках дела о злоупотреблениях чиновников служебным положением во время передачи в собственность участка земли.

фото УНИАН

Работники прокуратуры Киевской области проводят обыск в помещении Ирпенского городского совета в рамках расследования уголовного производства начатого по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

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"Во время досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что работники Госгеокадастра в г. Ирпене и служащие регистрационной службы Киево-Святошинского районного управления юстиции вместе со служащими Ирпенского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, оформили право собственности на земельный участок площадью 15 га в г. Ирпень за Ирпенским городским советом", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам стоимость земельного участка составляет десятки миллионов гривень.

Таким образом, своими противоправными действиями служащие незаконно изъяли земельный участок лесного фонда из государственной собственности.

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