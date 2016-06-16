На Одесщине Минобороны через суд вернуло 48 гектаров военного полигона, который незаконно засевали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, на этой неделе Одесский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона.

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«Тем самым за Министерством обороны Украины признано право собственности на земельный участок военного полигона общей площадью 48 га», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что этот земельный участок Болградского военного полигона, предназначенного для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки, в 2014 году была незаконно предоставлена в пользование коммерческой структуре для выращивания сельскохозяйственной продукции.

«Сейчас прокуратура принимает меры для реального исполнения указанного решения суда, которым земли обороны будет возвращено законному пользователю - Министерству обороны Украины», - добавили в пресс-службе.