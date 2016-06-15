У одесского водителя обнаружили рекордный уровень алкоголя в крови

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, сегодня утром патрульные полицейские заметили на улице Паустовского Opel Astra, который нарушал правила дорожного движения.

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«Экипаж остановил водителя и сразу понял, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Пожилой мужчина без проблем согласился пройти медицинское освидетельствование.

По результатам освидетельствования количество алкоголя в крови в 19 раз превышало норму - 3,97 промилле», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что при такой опасной дозе алкоголя в крови, мужчина вел себя достаточно спокойно, уравновешенно и не сопротивлялся при задержании.