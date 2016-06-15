В Одессе лишили водительских прав экс-патрульного, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, лишен права управления транспортными средствами работник патрульной полиции, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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«16 мая 2016 года около 9.00 водитель-полицейский управлял автомобилем «ВАЗ 2107» и, не придерживаясь безопасного интервала, совершил наезд на два припаркованных автомобиля, после чего покинул место происшествия», - сказали в пресс-службе.

В суде отметили, что через несколько минут водитель был задержан сотрудниками патрульной полиции. Во время задержания вел себя агрессивно и ударил одного из полицейских.

В судебном заседании водитель отметил, что в полиции уже не работает, и признал свою вину.