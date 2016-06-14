Одесские сепаратисты, которых обменяли на Солошенко и Афанасьева, были завербованы РФ - Геращенко

Об этом в кулуарах ВР заявил народный депутат от НФ Антон Геращенко, передает 112 Украина.

"Да, это граждане Украины. Но дело в том, что это были российские агенты, которые были давно завербованы и много лет работали на РФ. Я также хочу напомнить нашим телезрителям, что такой персонаж, как Павел Губарев, он более 10 лет был завербован российскими спецслужбами. Он называется "спящим агентом", которому дали команду зимой 2014 года выполнять задания РФ по дестабилизации ситуации в Украине. И такие "спящие агенты" есть еще в Украине, и постепенно мы их будем выявлять и привлекать к ответственности", - заявил он.

Читайте такжеВозвращение в Украину: Порошенко встретился с Солошенко и Афанасьевым (фоторепортаж)

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин может действовать таким путем, как провести обмен некоторых заложников, чтобы "задобрить мировое сообщество".

"Задача Путина – снять санкции, и заставить мировое сообщество и Украину признать факт аннексии Крыма. Но этого не будет. Для того, чтобы задобрить мировое сообщество, Путин может действовать таким путем, как провести обмен некоторых наших заложников. Однако мы должны стоять на своем и требовать от России полного возвращения украинских территорий, как Донбасса, так и Крыма", - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня незаконно осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева обменяли на двух журналистов из Одессы - Елену Глищинскую и Диденко, задержанных в прошлом году по подозрению в сепаратизме.

По данным СМИ, Диденко - главный редактор сайта "Инфоцентр", принадлежащего сепаратисту Антону Давидченко. Во время ареста Диденко пытался сбежать от сотрудников СБУ, выпрыгнул с 3-го этажа и получил несколько переломов. Его приговорили к трем годам ограничения свободы.

Директор телекомпании "Новая волна" Глищинская (Романова) была арестована СБУ в апреле 2015 года. 1,5 месяца назад в СИЗО у нее родился сын. Также у нее есть еще двое несовершеннолетних детей.