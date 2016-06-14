СМИ: Сегодня может состояться обмен Солошенко и Афанасьева

Об этом в комментарии ZN.UA сообщил источник в Администрации президента Украины.

По его данным, пока точно неизвестно, кого именно Украина выдаст взамен российской стороне. Эта информация появится уже утром. Но одним из фигурантов обмена является некая одесситка. Скорее всего, речь идет о лицах, которые являются обвиняемыми в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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Обмен запланирован на середину вторника. Но источник сообщает, что срок может сдвигаться. Будет применяться та же схема, что и при обмене Надежды Савченко на российских ГРУшников, когда украинку и россиян одновременно доставили на родину на самолетах.

Напомним, 29 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил о предварительных договоренностях с Кремлем об освобождении Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.