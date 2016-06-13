Суд отменил запрет Савику Шустеру работать в Украине

17:29, 13 июня 2016
Общество
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Киевский окружной админсуд отменил решение об аннулировании разрешения на трудоустройство автору и ведущему ток-шоу "Шустер LIVE" Савику Шустеру.

3s.tv

 

Решение суда вступит в силу через 5 дней, если Киевский городской центр занятости не подаст апелляцию, передает телеканал "112 Украина".

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Самого Шустера сегодня на судебном заседании не было, его интересы представляли адвокаты.

Как сообщал УНИАН, в апреле Киевский городской центр занятости аннулировал телеведущему разрешение на работу в Украине, объяснив свое решение «недостоверными сведениями в документах» и открытым в связи с этим уголовным производством.

28 апреля Государственная служба занятости (ГСЗ) приостановила это решение Киевского центра занятости.

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