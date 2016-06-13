Суд отменил запрет Савику Шустеру работать в Украине

Решение суда вступит в силу через 5 дней, если Киевский городской центр занятости не подаст апелляцию, передает телеканал "112 Украина".

Читайте такжеШустер собирается выходить в эфир, несмотря на отсутствие разрешения на работу

Самого Шустера сегодня на судебном заседании не было, его интересы представляли адвокаты.

Как сообщал УНИАН, в апреле Киевский городской центр занятости аннулировал телеведущему разрешение на работу в Украине, объяснив свое решение «недостоверными сведениями в документах» и открытым в связи с этим уголовным производством.

28 апреля Государственная служба занятости (ГСЗ) приостановила это решение Киевского центра занятости.