Против Шустера открыли еще одно дело за неуплату налогов в особо крупных размерах

Как сообщила пресс-служба ГФС, Шустер с 2005 года постоянно проживает на территории Украины, и в 2008 году, получив на свой валютный счет процентный финансовый кредит в размере 1,34 млн евро, не вернул его кредитору в оговоренный срок.

Кроме того, Шустер не предоставил в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию о полученных доходах и уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц на сумму более 2,1 млн грн, что является особо крупным размером.

Также в рамках этого производства ГФС планирует провести налоговую проверку Шустера относительно полноты уплаты налогов с суммы невозвращенного займа.

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По заключению ранее проведенной плановой документальной проверки установлено, что должностные лица «Савик Шустер Студии» в 2012-2014 годы занизили налог на добавленную стоимость на общую сумму 1,99 млн грн за счет занижения стоимости телепрограмм «Шустер Live». При этом процедура административного обжалования налоговых решений-уведомлений завершена в пользу налоговых органов.

Также ГФС сообщила, что трижды вызывала Шустера в орган предварительного расследования для дачи показаний – 16 января, 23 февраля и 12 апреля - в связи с чем он осведомлен о наличии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, Фонд занятости аннулировал журналисту Савику Шустеру разрешение на работу в Украине, объяснив свое решение «недостоверными сведениями в документах» и открытое в связи с этим уголовное производство.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвала украинские власти разобраться в ситуации вокруг журналиста, продюсера и ведущего телевизионного шоу «Шустер Live» Савика Шустера и гарантировать защиту его прав.

В ответ президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что соответствующие службы в кратчайшие сроки урегулируют инцидент с журналистом.

Сам телеведущий Савик Шустер заявил о намерениях выходить в эфир, несмотря на лишение права на работу в Украине, а также объявил голодовку до восстановления ему права работать в Украине.