На киевском пивзаводе взрывчатки не нашли - полиция

Сейчас здание пивного завода на ул. Богатырской и прилегающую территорию проверили, опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева. Усилия полиции направлены на определение человека, сообщившего о заминировании.

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За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, сегодня в дежурную часть Оболонского управления полиции поступила информация, что на улице Богатырской заминирован пивной завод. Злоумышленник требовал выкуп у владельца, чтобы взрывчатка не сработала.