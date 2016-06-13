В Киеве на пивзаводе ищут бомбу

Сегодня с неизвестной электронной почты на электронную почту ГСЧС поступило сообщение о том, что в 16:00 на пивзаводе "Оболонь" будет взрыв. Об этом сообщает Еспресо.TV.

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На данный момент проводится эвакуация персонала, помещения и территорию обыскивают на предмет взрывчатки.