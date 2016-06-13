В Киеве на пивзаводе ищут бомбу

14:15, 13 июня 2016
Общество
1026 0

Неизвестные угрожают взрывом в 16:00.

mapio.net

Сегодня с неизвестной электронной почты на электронную почту ГСЧС поступило сообщение о том, что в 16:00 на пивзаводе "Оболонь" будет взрыв. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Читайте такжеГПУ опубликовала видео задержания экс-замминистра экономразвития времен Януковича

На данный момент проводится эвакуация персонала, помещения и территорию обыскивают на предмет взрывчатки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter