В Киеве на пивзаводе ищут бомбу
14:15, 13 июня 2016Общество
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Неизвестные угрожают взрывом в 16:00.
Пивзавод "Оболонь" / mapio.net
Сегодня с неизвестной электронной почты на электронную почту ГСЧС поступило сообщение о том, что в 16:00 на пивзаводе "Оболонь" будет взрыв. Об этом сообщает Еспресо.TV.
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На данный момент проводится эвакуация персонала, помещения и территорию обыскивают на предмет взрывчатки.
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