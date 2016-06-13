Проданная на аукционе Сhristie's картина Айвазовского не из музея оккупированного Крыма - Минкульт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления музейного дела и культурных ценностей Министерства культуры Украины Василий Рожко.

«На сегодняшний день известно не менее 5 картин под названием «Кораблекрушение» Айвазовского, которые есть и в Венеции, и в Санкт-Петербурге, и в Ереване. В Феодосийском музее есть две картины с таким названием, однако датированы они 1843 и 1876 годами. Картина, которая продана, датируется 1875 годом, и по документам, предоставленным аукционному дому, находилась в собственности французских коллекционеров с 1960 года. То есть распространенная информация (о продаже картины Ивана Айвазовского из коллекции Феодосийского музея - УНИАН) не соответствует действительности», - сказал он, комментируя информацию о том, что якобы на аукционе в Лондоне была продана картина Айвазовского из Феодосийского музея.

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По словам Рожко, сегодня Министерство культуры не может проверить, что происходит на временно оккупированной территории в части музейных предметов и культурных ценностей, и для этого необходимы специальные мониторинговые миссии Совета Европы и, возможно, ЮНЕСКО.

«Поэтому призываем международные организации не сотрудничать с российскими музеями, которые вывозят культурные ценности или могут вывозить и делать из них выставки за пределами Крыма», - подчеркнул он.

Напомним, некоторые СМИ сообщили, что на днях в Лондоне на «русских торгах» аукционного дома Christie's продали на 228 тыс. долларов картину Айвазовского «Кораблекрушение», которая хранилась в Феодосийском музее.