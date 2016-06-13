В ожидании мессии, или страна "бальзаковского возраста"

Общественное мнение украинцев часто напоминает поведение женщины «бальзаковского возраста», у которой не сложилась личная жизнь. Возраст у нее уже берет свое и популярность среди мужчин не та, но она по-прежнему ждет принца.

Каждый проходящий мимо сантехник легко становится объектом желаний и чаяний. Она готова, после непродолжительных прелюдий, упасть в его мохнатые руки и признаваться в любви. Сантехники не всегда понимают, что с ней не так. Но – не упускают возможности использовать такой шанс и вынести из ее однокомнатной гостинки что-нибудь, например, из бытовой техники, попутно получив немного невыразительных удовольствий.

В начале 2000-х нашим мессией был Ющенко. Я сам ходил на митинги в его поддержку (ходил не за деньги). А уже в 2005-м Ющенко начал выносить из общего дома ковры и посуду.

В начале 2000-х нашим мессией был Ющенко

Потом пришла «женщина с косой», «единственный мужик в парламенте» или «газовая принцесса» - как ее не называй, но одним своим газовым контрактом она вынесла из дома все, что включалось в розетку.

После такой «зрады» Украина махнула рукой и сказала: «хуже уже не будет», и приютила Януковича. Но «хуже», конечно, стало. Бывший заключенный и заведующий гаражом скрутил выключатели, а квартиру вообще заложил в ломбард.

Петр обещал, что избавит нас от причиненного соседями дискомфорта всего через пару дней после того, как мы с ним оформим наши отношения на выборах. Да, видимо, забыл

Когда мы его выгнали – пришли коллекторы и отжали кухню. Мужественный и импозантный Петр пообещал выгнать коллекторов – и мы ему поверили. Петр обещал, что избавит нас от причиненного соседями дискомфорта всего через пару дней после того, как мы с ним оформим наши отношения на выборах. Да, видимо, забыл. И, на глаз оценив все, что еще не откручено папередниками, отметил: «проводка и трубы пока на месте», и стал искать в портфеле пассатижи.

Отчаявшееся от постоянных разочарований в наспех слепленных кумирах общество начало сходить с ума, как и положено после череды предательств у одиноких дам. И мы стали опускаться в своих предпочтениях еще ниже. Так как наши, местные жековские сантехники уже были перепробованы в полном ассортименте, настал звездный час дворников и ассенизаторов из соседнего района. «Горячий Михо», «контуженная Надя», всякие там радикальные ребята – и даже стажеры из дальнего зарубежья – в ход пошли все, кто мог красиво говорить о том, как плох Петр, или обещать евроремонт в нашей убогой гостинке.

За 25 лет свободы после первого, тяжёлого и неприятного брака, нашей барышне так и не хватило ума, чтоб получить надлежащее образование и пойти на работу, чтоб ни от кого не зависеть.

…Мы слишком заняты коллекторами на кухне, чтобы заниматься собой. Да и это вроде как необязательно: мессия же скоро придет. У нас такая общественная установка, то ли из церкви, то ли из школы, то ли в генах. Не нужно напрягаться – нужно терпеть и ждать. А мессия – он обязательно придет и спасет нас. Глупых, закомплексованных и бедных. Вот прямо сейчас за наши сердца уже борются кандидаты в спасители: радикальный Олег, горячий Михо, Надя («Я літати хочу») и даже вежливый Вова из соседней трешки. Кто-то из них нас точно должен спасти.

Мы слишком заняты коллекторами на кухне, чтобы заниматься собой. Да и это вроде как необязательно: мессия же скоро придет

«Не могут же все четверо оказаться плохими, правда?» - думает наш коллективный разум бальзаковского возраста и слушает доносящееся из чудом уцелевшего радио песню Верки Сердючки про принца. Который обязательно придет когда-нибудь. И разом решит все проблемы.

P.S. Если вдруг у вас все прочитанное вызывает ощущение протеста, и вы, презрительно глядя в монитор, думаете про себя: «Это – не обо мне», то, наверняка, вы – из тех, кто, несмотря на войну и беспредел власти продолжает строить и развивать себя. Помогать ближнему, и в первую очередь – своей армии, воины которой давно не ждут мессий.

Если же по какой-то причине вы не успели этого сделать, или успели, но еще хотите помочь своей армии, то вам сюда:

https://goo.gl/7INpVs

Виталий Дейнега

Основатель фонда «Повернись живим»

http://facebook.com/deynega