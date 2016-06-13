В Умани хасиды избили местного жителя и оператора телеканала

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления полиции в Черкасской области, в результате конфликта пострадал житель Умани и видеооператор одного из украинских телеканалов.

Так, вечером 11 июня в Уманский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя в отношении хулиганских действий со стороны хасидов-паломников в месте их компактного проживания. По вызову выехала следственно-оперативная группа отдела.

На момент инцидента на место происшествия прибыл видеооператор одного из каналов Украины, который осуществлял видеосъемку конфликта. В это время на него было совершено нападение группой паломников, в результате чего ему были нанесены телесные повреждения.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с паломниками в Умани. Следственным отделом Уманского отдела полиции по предварительной квалификации по указанным фактам открыто два уголовных производства: по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, правоохранители устанавливают всех участников и очевидцев происшествия. Продолжаются следственные действия.

Отметим, что в Умани периодически происходят конфликты между местными жителями и ортодоксальными иудеями, приезжающих из разных стран в рамках паломничества к могиле цадика (праведника) Нахмана из Брацлава. Особенно массово оно проходит в сентябре, однако конфликты происходят и в течение года, в частности, в январе 2016 года один из хасидов набросился с ножом на депутата Уманского горсовета от партии "Свобода".