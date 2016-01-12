В Умани паломник-хасид набросился с ножом на депутата от "Свободы" (видео)

Как сообщает Главное управление полиции в Черкасской области, производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Личность злоумышленника установлена. Его местонахождение устанавливается. Видеозапись с камер наружного наблюдения, на котором зафиксирован факт нападения, приобщена к материалам уголовного производства.

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Как сообщает 04744, пострадавшим является депутат горсовета от ВО "Свобода" Сергей Алексеев.

По его словам, конфликт произошел из-за расчистки дороги. По словам депутата, он обратился к хасидам с просьбой убрать машины, чтобы посыпная машина могла подъехать к месту расчистки.

"Кто-то из паломников бросил мне под ноги петарду. Я возмутился. Спросил, что они себе позволяют. Один вытащил нож и бросился на меня. Едва не зарезал. Столкновение видели таксисты. Подняли шум. Поймали одного эфиопа. Вызвали полицию, позвонил в СБУ Полиция пообщалась с задержанным эфиопом и отпустила", - рассказал Алексеев.

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Отметим, что в Умани периодически происходят конфликты между местными жителями и ортодоксальными иудеями, приезжающими из разных стран в рамках паломничества к могиле цадика (праведника) Нахмана. Особо массовым оно является в сентябре.

В частности, в сентябре 2010 года в ходе массовых беспорядков с участием хасидов и жителей Умани был зарезан гражданин Израиля, пострадали также и местные жители, 10 паломников были депортированы из Украины.