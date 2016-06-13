В Черкассах на дамбе посреди Днепра горел поезд с пассажирами (видео)

Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черкасской области, в 17:30 12 июня водители автомобилей, которые ехали по дамбе через Днепр, сообщили спасателям о возгорании дизель-поезда.

Как стало известно, возгорание произошло в машинном отделении поезда сообщением «им. Шевченко - Гребенка» на дамбе возле железнодорожной платформы Панское Золотоношского района Черкасской области.

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На место происшествия были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных подразделений Черкасского и Уманского гарнизонов управления.

Совместными усилиями спасателей около 18:00 пожар был локализован и полностью ликвидирован. Во время пожара в дизель-поезде находились около 100 пассажиров.

В результате происшествия травмированных нет. Причина пожара устанавливается.