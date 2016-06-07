В Днепре девушка скрылась с места ДТП, убив двух человек на своем BMW (видео)

Как сообщают очевидцы происшествия, вниз по проспекту Дмитрия Яворницкого на большой скорости двигался автомобиль BMW под управлением молодой девушки.

На пересечении с ул. Сичевых стрельцов (бывшая ул. Артема) она не справилась с управлением и ее автомобиль отбросило на тротуар. Ударившись о дерево, авто сбило мужчину, ожидавшего маршрутное такси, передает События Днепра.

В результате ДТП на месте погиб пассажир BMW и пешеход.

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Как утверждают свидетели, с места происшествия водителя иномарки увезли на автомобиле Nissan с донецкими номерами, при этом присутствующая патрульная полиция не воспрепятствовала этому.

Данные действия полиции возмутили родственников погибших, которые считают, что данное ДТП спустят на тормозах и виновник не понесет должного наказания.

По словам присутствующих, девушка оказалась дочерью влиятельных людей, по этому полиция так вяло занималась поиском виновника и оформлением ДТП.