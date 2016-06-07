В Днепре девушка скрылась с места ДТП, убив двух человек на своем BMW (видео)
Вчера, 6 июня, около 23:30 в Днепре BMW на огромной скорости вылетело на тротуар, где сбило мужчину.
Как сообщают очевидцы происшествия, вниз по проспекту Дмитрия Яворницкого на большой скорости двигался автомобиль BMW под управлением молодой девушки.
На пересечении с ул. Сичевых стрельцов (бывшая ул. Артема) она не справилась с управлением и ее автомобиль отбросило на тротуар. Ударившись о дерево, авто сбило мужчину, ожидавшего маршрутное такси, передает События Днепра.
В результате ДТП на месте погиб пассажир BMW и пешеход.
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Как утверждают свидетели, с места происшествия водителя иномарки увезли на автомобиле Nissan с донецкими номерами, при этом присутствующая патрульная полиция не воспрепятствовала этому.
Данные действия полиции возмутили родственников погибших, которые считают, что данное ДТП спустят на тормозах и виновник не понесет должного наказания.
По словам присутствующих, девушка оказалась дочерью влиятельных людей, по этому полиция так вяло занималась поиском виновника и оформлением ДТП.