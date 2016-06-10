Садовый: трагедия на Грибовичской свалке произошла из-за поджога

Об этом заявил городской председатель Львова Андрей Садовый, передает ТСН.

"Во-первых, мы должны завершить поиски человека, который находится под завалами. Это наш эколог с коммунального предприятия "Збиранка" и я хотел, чтобы это было действительно ускоренно. Все ожидают этого", - отметил мэр.

Он также намерен решить вопрос по корректировке проекта, что позволит как можно быстрее приступить к рекультивации полигона.

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"И наконец, проблема, которая сегодня актуальна - это вывоз мусора, потому что мы действительно продуцируем ориентировочно 700 тонн. Очень трудно вывозить этот мусор. Мне бы хотелось, чтобы мы были солидарными, потому что эта проблема является очень болезненной для Львова. Я понимаю, что кто очень бы хотел, чтобы мы захлебнулись в мусоре, но этого не дождутся. Нам сложно. Мы будем показывать максимальную самоотдачу. Мы показываем, что Львов может перейти и через такое испытание и это сделает нас только сильнее", - констатировал Садовый.

Кроме этого, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что трагедия на свалке произошла из-за поджога. Также глава города рассказал о проблемах, которые сегодня возникли в городе и как городской совет Львова собирается их решать.