Во Вьетнаме нашли мертвыми двух украинцев
Двое украинцев найдены мертвыми в собственном доме в курортном городе Нячанг 8 июня вечером.
Полиция обнаружила их тела после того, как местные жители сообщили о неприятном запахе из трехэтажного дома, передает ThanhnienNews.
При этом известны имена украинцев - 43-летний Эдуард Пащенко и 35-летняя Зоряна Жукдва.
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На их телах, по информации местной полиции, были многочисленные травм.
Кроме того, соседи рассказали, что украинцы жили и управляли бизнесом в арендованном доме более года.
На данный момент правоохранители начали расследование, устанавливается причина смерти.
В свою очередь представитель Департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак подтвердила данную информацию.
"Мы получили сообщение от нашего посольства во Вьетнаме о смерти двух граждан Украины в городе Нячанг с признаками насильственной смерти. Сообщение поступило от ритуальной компании", - сообщила Старак.
Также она отметила, что сейчас сотрудники украинского посольства и консул пытаются выяснить обстоятельства их гибели.
"Умершие граждане на консульском учете в посольстве не состояли. Сейчас принимаются меры по розыску знакомых, родственников умерших", - добавила Старак.
Как сообщал УНИАН, 8 июня на стамбульской верфи Тузла на судне Amapoa под флагом Росии были обнаружены тела двух украинских моряков.