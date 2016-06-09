Во Вьетнаме нашли мертвыми двух украинцев

Полиция обнаружила их тела после того, как местные жители сообщили о неприятном запахе из трехэтажного дома, передает ThanhnienNews.

При этом известны имена украинцев - 43-летний Эдуард Пащенко и 35-летняя Зоряна Жукдва.

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На их телах, по информации местной полиции, были многочисленные травм.

Кроме того, соседи рассказали, что украинцы жили и управляли бизнесом в арендованном доме более года.

На данный момент правоохранители начали расследование, устанавливается причина смерти.

В свою очередь представитель Департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак подтвердила данную информацию.

"Мы получили сообщение от нашего посольства во Вьетнаме о смерти двух граждан Украины в городе Нячанг с признаками насильственной смерти. Сообщение поступило от ритуальной компании", - сообщила Старак.

Также она отметила, что сейчас сотрудники украинского посольства и консул пытаются выяснить обстоятельства их гибели.

"Умершие граждане на консульском учете в посольстве не состояли. Сейчас принимаются меры по розыску знакомых, родственников умерших", - добавила Старак.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на стамбульской верфи Тузла на судне Amapoa под флагом Росии были обнаружены тела двух украинских моряков.