В Стамбуле на верфи Тузла найдены тела двух украинских моряков - СМИ
15:01, 08 июня 2016Общество
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На стамбульской верфи Тузла на судне Amapoa под флагом Росии обнаружены тела двух украинских моряков.
На стамбульской верфи нашли тела украинских моряков / Фото РБК-Украина
Судно прибыло в Тузлу для технического обслуживания, передает РБК-Украина со ссылкой на издание Haber Turk.
На этой верфи часто проходят ремонт иностранные суда.
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Турецкая полиция подтвердила, что два иностранных моряка были найдены мертвыми на верфи в Стамбуле.
Причина их смерти еще не установлена. Их тела доставлены в отделение судмедэкспертизы.
По данным Anadolu Agency, найденные моряки были гражданами Российской Федерации.
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