В Стамбуле на верфи Тузла найдены тела двух украинских моряков - СМИ

Судно прибыло в Тузлу для технического обслуживания, передает РБК-Украина со ссылкой на издание Haber Turk.

На этой верфи часто проходят ремонт иностранные суда.

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Турецкая полиция подтвердила, что два иностранных моряка были найдены мертвыми на верфи в Стамбуле.

Причина их смерти еще не установлена. Их тела доставлены в отделение судмедэкспертизы.

По данным Anadolu Agency, найденные моряки были гражданами Российской Федерации.