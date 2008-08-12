СБУ возбудила два уголовных дела в отношении сотрудников ЧФ РФ

По материалам Службы безопасности Украины во взаимодействии с Государственной налоговой инспекцией Украины в г. Севастополь возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников Черноморского флота РФ по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины возбуждено в отношении главного бухгалтера предприятия «Строительное управление ЧФ РФ» гражданина Российской Федерации, по факту преднамеренного уклонения на протяжении 2007-2008 годов от уплаты налогов в бюджет Украины на сумму свыше 4 млн. грн.

Уголовное дело по этой же статье УКУ возбуждено в отношении руководителя отдельного хозяйственного подразделения ЧФ РФ - 64-го Управления Министерства обороны РФ по факту неуплаты налогов во время проведения строительно-монтажных работ и нанесения вреда бюджету Украины на сумму свыше 2, 9 млн. грн.

Досудебное следствие по делам продолжается.

Как заверил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, «уголовные дела расследуются в соответствии с действующим законодательством Украины". Все структуры, подчеркнул он, независимо от принадлежности и гражданства их руководителей должны платить налоги в бюджет Украины в полном объеме, в соответствии с законодательством нашего государства.