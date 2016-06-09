Столкновения во Львове: один человек пострадал - СМИ

Количество активистов на площади Рынок уменьшается - люди начинают расходиться. Нет здесь уже и отрядов Нацгвардии. Об этом с места событий сообщает корреспондент Еспресо.TV.

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Сессия городского совета не идет - депутаты ждут возвращения городского головы Андрея Садового. Однако народные избранники встречаются с общественными активистами в сессионном зале и обсуждают те проблемы, которые сегодня утром вызвали стычки и толчею.

Как сообщалось, сегодня под стенами Ратуши вспыхнули столкновения между Нацгвардейцами и общественными активистами, которые протестовали против бездеятельности городского головы Андрея Садового. Правоохранители применили газ.