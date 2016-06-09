Во Львовском горсовете массовые беспорядки, правоохранители применили газ (фото, видео)

Участники протестов под горсоветом пытаются прорвать кордоны правоохранителей, выставленные перед входом в Ратушу. Об этом информирует ZIK.

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Штурмовать правоохранителей начали люди в камуфляже. Ранее анонсировали, что родственники контрактников будут пикетировать городскойсовет, за то, что их родных не пускают домой из зоны АТО по окончанию контрактов.

Под возгласы «Слава Украине» мужчины начали проталкиваться через правоохранителей. Их поддержали участники других акций протеста. Людям удалось прорвать первый кордон при входе в мэрию с полицейских и сотрудников муниципальной дружины. Впрочем, внутри здания также стоят Нацгвардейцы со щитами. Начались столкновения, силовики применили против людей газ. Сейчас митингующим удалось зайти в холл здания, а на улице уже собрались сотни людей.

Очевидцы обнародовали несколько видео с этих событий.

Кроме того, в сессионный зал ворвались несколько протестующих. Они начали потасовку. Позже призвали избранников спуститься вниз, потому что там началась потасовка с правоохранителями. Силовики применили против людей газ.

Активисты призвали депутатов спуститься вниз и решить проблему. Секретарь Горсовета Анатолий Забарило объявил о завершении сессии.

Как сообщает "Львовский портал", сейчас в Ратушу не впускают абсолютного никого. Силовики противостоят активистам, которые пытаются прорваться внутрь. Также известно, что правоохранители бросают дымовые шашки.