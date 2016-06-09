Уроженец Дагестана попросил статус беженца в Украине из-за религиозных преследований в РФ

Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы, вчера в международный пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью, прибыл граждан России, уроженец Дагестана.

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"Во время проведения пограничного контроля россиянин обратился к пограничникам Черниговского отряда с заявлением о предоставлении ему статуса беженца в Украине. Выяснилось, что в отношении этого гражданина на родине уже много лет, по причине его религиозных убеждений, осуществляется преследование со стороны органов ФСБ и МВД РФ", - говорится в сообщении.

В погранслужбе добавили, что после проведения фильтрационно-проверочных мероприятий гражданина России пропустили в Украину и передали в миграционную службу для прохождения процедуры получения статуса беженца.