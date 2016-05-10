На границе россиянин попросил политубежище в Украине из-за преследований в РФ
В пункте пропуска "Большая Писаревка", что на Сумщине, к представителям Госпогранслужбе обратился гражданин России, который попросил для себя политическое убежище на территории Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Отмечается, что мужчина направлялся в Украину пешком и предоставил для контроля внутренний паспорт гражданина России. Кроме того, он сразу заявил, что хочет получить статус беженца в связи с преследованием на территории России.
Вскоре сотрудники СБУ установили, что данный гражданин принимал активное участие в мероприятиях по поддержке Украины - митингах и других политических мероприятиях.
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Также россиянин сообщил, что из-за этого он неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов России, со стороны которых подвергался физическому воздействию.
Сейчас мужчина направлен в подразделение миграционной службы.