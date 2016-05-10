На границе россиянин попросил политубежище в Украине из-за преследований в РФ

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что мужчина направлялся в Украину пешком и предоставил для контроля внутренний паспорт гражданина России. Кроме того, он сразу заявил, что хочет получить статус беженца в связи с преследованием на территории России.

Вскоре сотрудники СБУ установили, что данный гражданин принимал активное участие в мероприятиях по поддержке Украины - митингах и других политических мероприятиях.

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Также россиянин сообщил, что из-за этого он неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов России, со стороны которых подвергался физическому воздействию.

Сейчас мужчина направлен в подразделение миграционной службы.