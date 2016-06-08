Аэропорту "Киев" присвоили имя Сикорского

20:14, 08 июня 2016
Общество
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Международному аэропорту "Киев" присвоили имя украинского авиаконструктора Игоря Сикорского.

Аэропорту "Киев" присвоили имя Сикорского / Фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Киевского городского совета.

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"Международному аэропорту "Киев" присвоили имя выдающегося украинского авиаконструктора Игоря Сикорского - решение Киевсовета по переименованиям в городе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о присвоении имени Павла Чубинского международному аэропорту "Борисполь".

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