Аэропорту "Киев" присвоили имя Сикорского
20:14, 08 июня 2016Общество
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Международному аэропорту "Киев" присвоили имя украинского авиаконструктора Игоря Сикорского.
Аэропорту "Киев" присвоили имя Сикорского / Фото УНИАН
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.
Отмечается, что такое решение было принято на заседании Киевского городского совета.
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"Международному аэропорту "Киев" присвоили имя выдающегося украинского авиаконструктора Игоря Сикорского - решение Киевсовета по переименованиям в городе", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о присвоении имени Павла Чубинского международному аэропорту "Борисполь".
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