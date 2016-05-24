У Порошенко придумали новое название для аэропорта "Борисполь"

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего проекта постановления (№4717) является народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Мищенко.

Текста проекта и сопроводительных документов на сайте ВР пока нет (П.Чубинский – автор слов гимна Украины – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в начале апреля генеральный директор ГП "Мистецький арсенал" Наталья Заболотная предложила переименовать столичный аэропорт "Борисполь" в честь художника Казимира Малевича.

В свою очередь, внефракционные депутаты, "свободовцы", а также представители фракций "БПП", "Народного фронта", Радикальной партии, "Батькивщины" и "Самопомочи" зарегистрировали в ВР проект постановления с предложением присвоить аэропорту "Борисполь" имя Ивана Мазепы.

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В то же время, министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян выступает за переименование "Борисполя" в честь украинского авиаконструктора с мировым именем Игоря Сикорского.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".