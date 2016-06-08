Суд удовлетворил иск активиста, считающего неправомерным переименование Орджоникидзе в Покров

Согласно решению суда, признаны неправомерными действия секретаря Орджоникидзевской городского совета Анатолия Пастуха во время подготовки и направления письма-предложения о переименовании города в органы высшей государственной власти, передает Радио Свобода.

Как пояснил истец Станислав Каширный, "местная власть сфальсифицировала" письмо в Институт национальной памяти и профильного комитета Верховной Рады, заявив, что название "Покров" поддерживают большинство жителей города. Именно это письмо стало основой решения, принятого парламентом.

По словам истца, письмо было подписано секретарем городского совета, у которого не было полномочий на такое обращение. Станислав Каширный также считает, что предложение о переименовании города должно прежде всего пройти общественные слушания, а также получить поддержку сессии городского совета, а уже потом подаваться в Верховную Раду Украины.

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Теперь, после решения суда, заявляет Станислав Каширный, Верховная Рада должна отменить свое решение о переименовании города в Покров.

"Делалось "по-старинке", ломали через колено, никто не думал, что мы дойдем до суда, соберем сколько документов...Теперь Верховная Рада должна отменить это решение и вынести на повторное рассмотрение", – рассказал Каширный.

Ранее в Орджоникидзевском городском совете подтвердили наличие письма с предложением "Покров", подписанного секретарем горсовета Анатолием Пастухом, в Институте национальной памяти и профильного комитета Верховной Рады.

"Относительно названия Покров, то поскольку оно получила большую поддержку жителей города и во исполнение письма Украинского института национальной памяти от 8 декабря 2015 года секретарем городского совета было направлено письмо – предложение о переименовании Орджоникидзе в Покров в Институт и Верховную Раду Украины. Необходимо отметить, что при таком количестве новых названий города, которые были предложены, невозможно удовлетворить пожелания всех жителей города", – говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

Напомним, 2 апреля 2016 года вступило в силу постановление №1037-VIII "О переименовании отдельных населенных пунктов" Верховной Рады Украины, по которому город Орджоникидзе получил название Покров – по названию Покровских рудников марганцевых руд, открытых более 100 лет назад. В города, который появился лишь 60 лет назад, не было исторического названия, затем возникла проблема с новым наименованием. В городе были десятки предложений, в частности, Большой Луг, Сичеслав, Пекторальск.