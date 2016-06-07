В Одессе бывшему сотруднику облпрокуратуры сообщено о подозрении в присвоении чужого автомобиля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«Прокуратурой области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 УК Украины бывшему руководителю следственного подразделения прокуратуры области. В марте 2015 года он уволен из органов прокуратуры», - отметили в пресс-службе.

В частности, мужчина подозревается в завладении автомобилем Hummer Н3 2007 года выпуска путем обмана и использования поддельного документа.

В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Как сообщил УНИАН источник в прокуратуре, речь о бывшем начальнике следственного отдела прокуратуры Одесской области, завладевшего иномаркой бизнесмена, у которого пытались похитить малолетнего сына.

«Потерпевший обратился к этому прокурору за помощью», - пояснил источник.

Он добавил, что меру пресечения подозреваемому хотели избрать сегодня, 7 мая, но фигурант заявил отвод «абсолютно всем судьям Приморского райсуда Одессы, который рассматривает дело».

Источник добавил, что «по не понятным причинам суд перенес рассмотрение на пятницу».

Как сообщал УНИАН, в марте пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила о расследовании в отношении экс-сотрудника ведомства по подозрению в присвоении автомобиля мужчины.

Последний обратился в прокуратуру области с заявлением о том, что в августе 2010 года ряд лиц, в том числе и действующих сотрудников милиции, в пгт Затока Одесской области попытались похитить его 3-летнего сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По словам мужчины, правоохранители у него систематически требовали неправомерную выгоду за быстрое расследование.

Потерпевший также предоставил прокурорскому работнику в пользование жилье и автомобиль Hummer, который подозреваемый в 2013 году перерегистрировал на себя. Кроме того, в рамках расследования проверялось заявление гражданки о совершении этим же бывшим прокурорским работником уголовного преступления по ст. 152 УК Украины (изнасилование).