Опрос: 60% граждан Украины считают родным языком украинский

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова 11-23 декабря 2015 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передает Украинская правда.

Большинство - 60%- граждан считают родным языком украинский, 15% – русский, 22% – и украинский, и русский в равной мере, 2% респондентов считают родными другие языки.

В 2006 году украинский язык как родной отметили 52% респондентов, русский – 31%, украинский и русский в равной степени – 16%, другие языки – 1%.

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На Западе и в Центре для большинства украинцев родным языком является русский (соответственно, 93% и 78%). На Юге и Востоке близкие доли респондентов называют родными украинский и два языка в равной степени (соответственно, 35% и 38% и 37% и 34%). На Донбассе относительное большинство (40%) респондентов считают родным русский язык, два языка – 34%, украинский – 20%.

Таким образом, доля граждан, которые считают родным языком украинский, а также два языка одновременно – увеличилась, русский язык – уменьшилась.

Дома 44% респондентов разговаривают на украинском языке, 5% – преимущественно на украинском. 13% опрошенных разговаривают дома на русском языке, 11% – преимущественно на русском. 25% граждан общаются дома иногда на украинском, иногда на русском, 1,4% – другими языками. В 2006 году 39% опрошенных дома разговаривали на украинском языке, 7% – преимущественно на украинском, 15% – иногда на украинском, иногда на русском, 28% – на русском, 10% – преимущественно на русском.

40% опрошенных общаются за пределами дома на украинском языке, 6% – преимущественно на украинском. 12% респондентов общаются на русском языке, 11% – преимущественно на русском. 29% респондентов общаются на двух языках – украинском и русском.

В 2005г. на вопрос "на Каком языке Вы чаще общаетесь на работе?" одинаковые доли (по 37%) респондентов ответили, что общались на украинском и русском языках, на двух языках – на 21%.

Всего было опрошено 10 071 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 1%.