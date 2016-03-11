Ученые обещают через пять лет расшифровать кошачий язык

Дикие кошки перестают мяукать по достижении совершеннолетия — когда им больше не нужно привлекать внимание своих матерей, требуя ласки и молока, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Однако после одомашнивания кошки научились общаться с людьми, до самой смерти издавая различные звуки.

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Чтобы определить точный смысл конкретных сигналов, шведские лингвисты запишут звуки, издаваемые 50 кошками, которые живут в разных местах. Ученые попробуют понять, как настроение животных влияет на мяуканье — как дружелюбие, радость, игривость, голод, раздражение, злость проявляются в звуках.

«По всей видимости, кошки могут осознанно менять интонацию и мелодию своего мяуканья — чтобы донести до хозяина определенную мысль, чтобы указать на срочность своего сообщения, чтобы заявить о своем эмоциональном состоянии», — заявила ведущий исследователь Сюзанна Шетц.

Лундские ученые надеются не только переводить с «кошачьего» на «человеческий», но и помочь хозяевам лучше общаться со своими питомцами. Они также планируют выяснить, что кошкам нравится больше — чтобы с ними говорили как со взрослыми людьми или с умильно-сюсюкающей интонацией.

Наконец, в сотрудничестве с исследователями из Линчепингского университета лингвисты хотят проверить, отличаются ли кошки из двух городов Швеции акцентом или диалектом.