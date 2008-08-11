Земля в пригороде Киева еще подорожала

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 4 по 10 августа выросла на 0,27% (на 18 долл.) - до 6 тыс. 634 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском районе - на 0,22% (на 23 долл.), до 10 424 долл./сотка; Обуховском - на 0,15% (на 12 долл.), до 8 145 долл./сотка; Бориспольском - на 0,24% (на 16 долл.), до 6 794 долл./сотка; Вышгородском - на 0,38% (на 22 долл.), до 5 844 долл./сотка; Броварском - на 0,41% (на 23 долл.), до 5 631 долл./сотка; Васильковском - на 0,45% (на 22 долл.), до 5 013 долл./сотка; Бородянском - на 0,21% (на 6 долл.), до 2 811 долл./сотка; Фастовском - на 0,46% (на 6 долл.), до 1 371 долл./сотка; Кагарлыкском - на 0,13% (на 2 долл.), до 1 792 долл./сотка и Макаровском районе - на 0,37% (на 10 долл.), до 2 590 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в десяти районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 28%, Бориспольском - 12%, Васильковском - 7%, Киево-Святошинском - 19%, Броварском - 10%, Обуховском - 3%, Бородянском - 6%, Вышгородском - 9%, Кагарлыкском - 2%, Фастовском - 1%.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь т.г. средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 11% (на 645 долл.) - до 6 тыс. 509 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (на 2 364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.