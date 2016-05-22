Луценко заявляет, что вместе со следователями изучит материалы по Иловайску

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что вместе со следователями будет изучать материалы определенных уголовных производств.

Об этом генпрокурор сказал в комментарии журналистам, запись которого транслировал один из телеканалов, во время "экскурсии" в камеру № 158 Киевского СИЗО, где содержался во время расследования уголовного дела против него.

"Есть две новости. Первая – плохая: готовых резонансных дел, с которыми я могу пойти в Верховную Раду или в суд, нет, вторая – хорошая: материалов много, будем работать и концентрировать все имеющиеся ресурсы Генеральной прокуратуры. Простых решений не существует", - сказал Луценко.

По его словам, в настоящее время он изучает уголовное производство по трагедии под Иловайском.

"Ответственность за Иловайск не из кого из (военных) руководителей не снята, а вот в отношении простых солдат определенные решения я уже принял", - отметил Луценко.

При этом он пояснил, что Генпрокуратура закрыла уголовное производство относительно 150 военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые обвинялись в дезертирстве.

Также Луценко подчеркнул, что главный военный прокурор Анатолий Матиос останется в своей должности.

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"Нравится это кому-то или нет, но я считаю его человеком на своем месте", - отметил Луценко.

Также он заверил, что не допустит какого-либо влияния на Генпрокуратуру со стороны народных депутатов или олигархов.