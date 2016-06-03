Журналистам в Украине ничего не угрожает - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Петр Порошенко.

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«Журналистам в Украине ничего не угрожает. Я еще раз благодарю вас, чтобы это повторить. Соответствующие инструкции мной предоставлены и руководству спецслужб, и другим правоохранительным органам», - заверил президент.