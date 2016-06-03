Скандальный "Миротворец" ответил на заявление послов G7 по "сливу" данных журналистов
Коллектив центра "Миротворец" ознакомился с заявлением послов G7 и в очередной раз внимательно изучил опубликованный список журналистов, аккредитованных в "ДНР".
Об этом говорится в заявлении "Миротворца", обнародованном на сайте центра.
Так, в "Миротворце" утверждают, что персональные данные журналистов в указанном списке ими обнаружены не были.
"Коллектив Центра "Миротворец" выражает свое искреннее недоумение по поводу заявления послов G7 о якобы раскрытии сайтом "Миротворец" якобы персональных данных журналистов, получивших аккредитацию в террористической организации ДНР", - заявили на слившем информацию сайте.
Кроме того, волонтеры сайта сообщили, что провели консультации со специалистами и в очередной раз подтвердили, что опубликованные в блоге сайта "Миротворец" данные "не относятся к категории персональных данных, а являются обычными контактными данными".
"Послы G7 опирались в своем заявлении на недостоверные источники информации и на основании полученных от них данных сделали заявление", - говорится в заявлении.
Читайте такжеОскандалившийся "Миротворец" опубликовал новый список журналистов, на этот раз - "сотрудничающих с РФ".
Также коллектив Центра усматривает в этом "попытку отдельных лиц и организаций через послов G7 оказать давление на "Миротворец" путем их (послов G7 - Ред.) дезинформирования и введения в заблуждение в отношении квалификации опубликованных данных и деятельности Центра "Миротворец".
Кроме того, коллектив "Миротворца" заявляет, что готов к плодотворному сотрудничеству и может ознакомить представителей спецслужб и полицейских органов стран G7 с результатами своей деятельности по противодействию российской агрессии.
Напомним, 2 июня послы G7 заявили, что глубоко обеспокоены последними существенными раскрытиями персональных данных журналистов веб-сайтом "Миротворец".
"У журналистов должна быть возможность выполнять свою работу без угроз, притеснений и запугивания. Это жизненно важно и в украинских интересах, чтобы у журналистов была возможность сообщать о событиях на Донбассе и в любом другом месте", - считают послы G7.
Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" 24 мая обнародовал обновленный список журналистов, которые, как говорится в сообщении на сайте, "сотрудничают со страной-агрессором". В перечне – 293 человека, в том числе четверо украинских журналистов, указаны их почтовые адреса и номера телефонов.