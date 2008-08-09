Китаец убил американского туриста и тут же покончил с собой

В Пекине убит турист из США, сообщает AFP со ссылкой на "Синьхуа". В субботу, 9 августа, житель Китая напал на двух американцев и убил одного из них.

Убийство произошло в центре Пекина, где 47-летний Юнмин Тан напал на американцев и сопровождавшего их местного гида около Барабанной башни (Drum Tower) - знаменитой достопримечательности Пекина - и тут же покончил с собой, выбросившись со второго этажа башни.

Второй гражданин США и китайский гид получили травмы, о характере которых пока не сообщается.