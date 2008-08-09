Китаец убил американского туриста и тут же покончил с собой
12:01, 09 августа 2008Общество
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Ранены еще один американец и китаец
|Барабанная башня, Пекин
Убийство произошло в центре Пекина, где 47-летний Юнмин Тан напал на американцев и сопровождавшего их местного гида около Барабанной башни (Drum Tower) - знаменитой достопримечательности Пекина - и тут же покончил с собой, выбросившись со второго этажа башни.
Второй гражданин США и китайский гид получили травмы, о характере которых пока не сообщается.
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