Николай Тимошенко о дождях, вырубках, лесе и популистских разговорах

Председатель Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ТИМОШЕНКО считает, что причиной наводнения, которая произошла 22-27 июля в западных областях, было чрезмерное количество осадков, а не массовая вырубка лесов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТИМОШЕНКО заявил на пресс-конференции в Черновцах.

По его словам, причиной наводнения стало «чрезмерное количество осадков, наложение пиков водности рек, усиленные антропогенными факторами, а не массовой вырубкой лесов».

«Германия, Швейцария, Польша, Чехия, Италия, Франция, Словакия, а теперь Украина. Все это – адреса угрожающих наводнений, которые за последние десять лет потрясли Европу и движущей силой которых, согласно заключению ученых, являются природные факторы, которые носят глобальный и региональный характер», - заявил председатель Госкомлесхоза.

Он отметил, что будет настаивать, чтобы леса были в одном подчинении – государственном. «Подчинение АПК, Минтрансу, военному ведомству, национальным паркам только вносит путаницу и ослабляет контроль за состоянием дел. Это ярко демонстрирует мониторинг и инспекция отрасли после стихийного бедствия», - сказал Н.ТИМОШЕНКО.

По его словам, в «национальных парках нарушений с незаконными вырубами больше, чем в государственных предприятиях». Н.ТИМОШЕНКО убежден, что нынешнюю ситуацию, когда нужно вынести уроки из стихийного бедствия «нужно оценивать комплексно».

По мнению Н.ТИМОШЕНКО, необходимо разработать новую природоохранную и экосистемную концепцию ведения лесного хозяйства в горных условиях Карпат, которая «должна основываться на принципах приближенного к природе лесоводства в пределах ландшафтно-водосборных бассейнов».

«Популистские разговоры о запрете рубок в Карпатах – нонсенс. Свыше 52% лесов Карпатского региона (в Черновицкой области – 30%) исключены из пользования. При рубках главного пользования в среднем в год с одного гектара земель гослесфонда вырубается 2,1 кубометра ликвидной древесины, которая составляет 43,7% ежегодного прироста. Для сравнения: в соседней Чехии рубят весь прирост. Франция рубит 3,8 кубов с гектара, Польша - 4,3, Румыния – 4,4 Словакия – 5,1», - заявил председатель Госкомлесхоза Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 6 августа создал комиссию по изучению состояния ведения лесного хозяйства в пострадавших от наводнения регионах.

Кроме того, глава государства заявил, что намерен поднять вопрос о запрете промышленной вырубки леса на территориях, которые были затоплены в результате стихии в этом году.

Кабинет Министров Украины 6 августа поручил Госкомлесхозу проверить работу лесозаготовительных предприятий в зоне Прикарпатья в плане выявления фактов незаконных вырубок.